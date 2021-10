Lörrach Die Spiritualität des Klarinettenklangs

Seit 2014 ist der ehemalige Stipendiat des Cusanuswerks als hauptamtlicher Kirchenmusiker in Lörrach und Schopfheim tätig, mit diözesanem Zusatzauftrag für die Aus- und Weiterbildung von Organisten. Hier betreut er ein breites Spektrum an Chören aller Altersklassen, vielfältige Liturgiegestaltungen, Konzerte und Projekte. Die Konzerte: am Samstag, 23. Oktober, 20 Uhr, in der Katholischen Kirche St. Bernhard in Schopfheim sowie am 24. Oktober um 17 Uhr in der Katholischen Kirche St. Bonifatius Lörrach (ConBoni-Benefizkonzert zu Gunsten des Fördervereins der Musikschule Lörrach)