Lörrach: Die Sportis haben was zu sagen

Wir haben da nie so richtig darüber gesprochen. Wir sind eher auseinander geschlichen. Es gab keinen Plan. Wir hatten nach 21 Jahren Erfolg einfach keine Energie mehr. Als wir uns dann nach drei Jahren zum ersten Mal wieder getroffen haben, um gemeinsam Musik zu machen, war es krass. Wir haben einfach gespielt und wussten, dass wir die Dinge jetzt wieder in die Hand nehmen können.

Fühlen sich die Auftritte nach der sechsjährigen Pause anders an

Unsere Auftritte fühlen sich immer noch so an, wie zu unserer Anfangszeit. Wenn wir die Bühne betreten, ist das jedes Mal ein Neuanfang. Es fühlt sich unbeschreiblich gut an, und es macht jedes Mal Spaß. Egal, wo wir spielen, wir haben Freude an unsere Musik, und das geht auf das Publikum über.

Auf welche Songs dürfen sich die Besucher der Stimmenfestivals freuen?

Wir werden eine Menge alter und neuer Lieder spielen. Wir haben Hits ohne Ende dabei. Wir sind schon den ganzen Sommer über auf Tour und spielen unsere Songs hoch und runter. Das ist unser vorletzter Auftritt, und wir werden noch einmal richtig aufdrehen.

Das Stimmenfestival in Lörrach gibt es jetzt seit 30 Jahren. Eure Band existiert auch seit beinahe 30 Jahren (seit 1996). Wie blickt Ihr zurück auf diese Zeit?

Es ist unglaublich, dass wir uns getroffen haben und seit dieser Zeit gemeinsam Musik machen. Überall, wo wir hinkommen, treffen wir Freunde und Bekannte, mit denen uns der Spaß an der Musik verbindet. Neben der Musik haben wir in den vergangen Jahren viele Projekte auf die Beine gestellt, die uns auch wichtig sind. Flo schreibt Bücher, und ich unterstütze zusammen mit anderen Künstlern den Kulturkonvoi, mit dem wir in die Ukraine fahren.

Wie wollt ihr in 30 Jahren auftreten und mit wem treffen wir Euch dann an?

In 30 Jahren werde ich eine gute medizinische Betreuung brauchen. Es wäre großartig, in 30 Jahren immer noch auf der Bühne stehen zu können. Das Leben mit der Musik bedeutet uns alles, und wir wollen dazu beitragen, dass alle Menschen durch unsere Musik ein besseres Leben haben.

In 30 Jahren werden wir wie Mick Jagger und Keith Richards auf der Bühne stehen. Danach möchte ich dann sterben wie Udo Jürgens. Muss ja nicht am Bodensee sein. Der Ammersee tut’s auch.

Stimmenfestival: Sportfreunde Stiller am Freitag, 26. Juli, 20 Uhr, Marktplatz Lörrach