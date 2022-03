Lörrach Die Sportler sind in großer Sorge

Als Seitenhieb in Richtung OB Lutz will Sütterlin die Kritik nicht gewertet wissen. „Im Entscheidungsgremium Lörrach“ spiele offenbar keine Rolle, dass drei Kräfte nun fehlen. In den vergangenen 20 Jahren habe es noch nie so eine Situation gegeben, dass so viele gehen, so der IGTS-Vorsitzende, der damit 44 Vereine repräsentiert. Die Sport-Lobby habe es jahrzehntelang gegeben, in den vergangenen Jahren kontinuierlich weniger. Spar-Haushalte oder auch die Umstrukturierung in Rathaus seien hinzugekommen.

Das sagt die Stadt

Bei einer schriftlichen Stellungnahme zu den Vorwürfen wollte die Stadtspitze es gegenüber Zeitung nicht belassen. OB Lutz, stellvertretender Fachbereichsleiter Stefan Dieterle für den Sport und Thomas Wache, als Fachbereichsleiter Zentrale Dienste für das Personal zuständig, ordneten die aktuelle Personalsituation und die Kritik persönlich ein. So handele es sich bei dem Fachbereich um einen der durch Corona am meisten mit Arbeit belasteten Bereiche. Von einem „unglücklichen Zufall“ spricht Dieterle aber hinsichtlich der drei Abgänge, die verschiedene berufliche und private Gründe hätten. „Ein Stück weit Zufall und Pech“ sei es. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir die personelle Not schnell beheben können“, rechnet Wache mit einer zeitnahen und kompetenten Wiederbesetzung, sodass umgehend 1,6 von 1,9 Planstellen wiederbesetzt seien. Klar sei, das mit Geissler und Cerff zwei „absolute Fachleute“ gehen, rein von der Anzahl der Köpfe auch quantitativ Kräfte verloren gehen, doch das Sport-Team bald voll besetzt sei, prognostiziert Lutz. „Wir sind weit entfernt von einem Rumpf-Team.“ Diese Bewertung der IGTS beruhe eher auf Gefühlen statt auf Fakten. Dennoch wolle er dies zum Anlass nehmen, noch einmal in den Dialog mit dessen Vorstand zu gehen, um sich auf eine Zielvorstellung zu einigen.

„Geackert für den Sport“

Eine Geringschätzung des Sports gebe es im Rathaus definitiv nicht, unterstreicht das Stadtoberhaupt, das im Juli wiedergewählt werden will. Sollte Corona es zulassen, sollen wieder Sportler ihre Ehrungen erfahren, was er gerne mache. Die Grundversorgung im Sport-Fachbereich werde weiter gegeben sein und für den Sport habe die Stadt in den Vorjahren auch sehr viel Geld investiert. Halle Tumringen und Brombach, Rosenfelshalle oder aktuell der Bau der Friedolinschule. 20 bis 30 Millionen seien investiert worden. Alles komme zu einem großen Teil den Sportvereinen zu Gute.

„Es ist geradezu grotesk zu sagen, wir hätten nichts getan. Wir haben richtig geackert für den Sport“, findet der OB deutliche Worte. Vielleicht sei dies einfach nicht ausreichend kommuniziert worden, was er sich selbst ein Stück weit ankreidet. Einweihungsfeiern seien durch Corona entfallen. „Offensichtlich haben wir zu wenig geglänzt mit den Taten.“ Seine Botschaft bringt der OB auf den Punkt: „Der Sport liegt uns am Herzen.“