Lörrach Die Stadt geprägt: Wolfgang Dressel verstorben

Lörrach (sus). Der ehemalige Lörracher Stadtrechtsdirektor Wolfgang Dressel ist am vergangenen Freitag, 1. Dezember, im Alter von 90 Jahren verstorben.

Dressel wurde am 25. Oktober 1927 in Tuttlingen geboren. Er studierte Rechts- und Staatswissenschaften an der Universität Tübingen und absolvierte anschließend sein Referendariat in Ebingen. 1956 kam er nach Lörrach, da die Stadt einen Leiter des Amtes für Öffentliche Ordnung suchte.

Eine der wichtigsten Aufgaben, die Dressel übernahm, war Ende der 1960er Jahre die Neugliederung der Verwaltung. Bis 1990 – 33 Jahre und neun Monate lang – war Dressel schließlich als Stadtrechtsdirektor tätig. Bei seiner Verabschiedung wurde der gebürtige Schwabe insbesondere dafür gewürdigt, dass er der Stadt „einen unverwechselbaren Stempel aufgedrückt“ und sie vor vielen Unannehmlichkeiten bewahrt habe. Der ehemalige Oberbürgermeister Rainer Offergeld bezeichnete Dressel als „sehr erfahrenen und sachkundigen Begleiter“ seiner Arbeit. Wolfgang Dressel war zudem ab 1988 zwölf Jahre lang einer von drei Geschäftsführern von Wohnbau und Stadtbau Lörrach. Auch den Vorsitz des Gutachterausschusses übernahm er. Zu seinen Hobbys zählten Reisen und Fotografie.

Wolfgang Dressels Angehörige verabschieden ihn am Freitag, 8. Dezember, um 13 Uhr mit einem Requiem in der katholischen Kirche St. Fridolin in Stetten. Anschließend findet die Beisetzung auf dem Stettener Bergfriedhof statt.