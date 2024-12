Lörrach: Die Stadt setzt den Rotstift an

Im Entwurf der Stadt Lörrach für das Haushaltsjahr 2025 steht im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 6,81 Millionen Euro (wir berichteten). Kämmerer Peter Kleinmagd stellte im Hauptausschuss einige Maßnahmen vor, die der Haushaltskonsolidierung dienen sollen. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres am 17. Dezember dann über diese zu beschließen.