Lörrach Die Stärke des Stadtoberhaupts

In Baden-Württemberg hatte man sich 1956 für den Typ der so genannten „Süddeutschen Ratsverfassung“ entschieden. Dieses Kommunalverfassungssystem gründet sich auf Vorläufer im 19. Jahrhundert in den Königreichen Bayern, Württemberg und im Großherzogtum Baden. Es hat sich seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 in den meisten Bundesländern durchgesetzt. Dem Stadtoberhaupt wird darin eine außergewöhnlich starke Machtstellung verliehen. In den Stadtkreisen und den großen Kreisstädten wie Lörrach hat das Stadtoberhaupt den Titel Oberbürgermeister. Daneben kann es vom Gemeinderat gewählte Bürgermeister geben, die aber damit nicht die Legitimation der Direktwahl durch das Volk haben. Zur Verwechslung kann es kommen, da die Vorstände in den kleineren Gemeinden ebenfalls Bürgermeister heißen, die in ihrer Stellung durch die Direktwahl aber mit den Oberbürgermeistern gleichzusetzen sind.

Kanzler, Bundespräsident und Bundestagspräsident

So hat der Oberbürgermeister und spätestens seit der Amtszeit von Gudrun Heute-Bluhm auch die Oberbürgermeisterin drei zentrale Funktionen:

• Sie/Er ist stimmberechtigte/r Vorsitzende/r des Gemeinderats und aller seiner Ausschüsse, also der kommunalen Legislative.

• Sie/Er ist Chef/in der Verwaltung, also der kommunalen Exekutive.

• Sie/Er vertritt die Gemeinde nach außen.

Würde man diese Ämter auf die Bundesebene übertragen, so ist das Stadtoberhaupt Bundeskanzler als Regierungschef, Bundespräsident in der Repräsentation nach außen und Bundestagspräsident durch den Vorsitz im Gemeinderat. Somit ist das Stadtoberhaupt in alle Phasen des kommunalen Entscheidungsprozesses eingebunden: in die Entscheidungsvorbereitung innerhalb der Verwaltung, in die Phase der Vorberatung und rechtsgültigen Entscheidung in Ausschüssen und Gemeinderat und in die Phase der Entscheidungsausführung als weisungsbefugte/r Chef/in der Verwaltung. Verstärkt wird die herausragende Stellung des Stadtoberhauptes zudem noch durch die lange Wahlperiode von acht Jahren bei Möglichkeit zur mehrfachen Wiederwahl.

Immerhin ist seit der Novellierung der Gemeindeordnung im Jahre 1975 nach der großen Verwaltungsreform die Bildung eines Ältestenrates vorgesehen, der den Bürgermeister in Fragen der Tagesordnung und des Ganges der Verhandlungen im Gemeinderat beraten kann. Dennoch kann das Stadtoberhaupt in den Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse unabhängig von der Rednerliste das Wort ergreifen. So fällt es dem auf fünf Jahre gewählten Gemeinderat aus Freizeitpolitikern, der als demokratisch gewählte Legislative Entscheidungsorgan ist, Kontrollfunktion hat und ein Korrektiv darstellt, nicht immer leicht, mit dem Wissensvorsprung und den Möglichkeiten eines Stadtoberhauptes Schritt zu halten.

Demokratische Gegengewichte

Diese Bündelung von Macht ist allerdings – und somit hinkt auch der oben angeführte Vergleich mit der Bundesebene –­ durch ein wesentliches Merkmal in einem anderen Licht zu sehen: Das Stadtoberhaupt wird durch die Bürger und Bürgerinnen direkt gewählt. Sie können also selbst mitbestimmen, wem sie die Machtfülle auf kommunaler Ebene anvertrauen möchten.

Wahlberechtigt sind heute alle Deutschen und seit 1995 Unionsbürger, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde leben und am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Für einen Erfolg ist im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Abstimmenden notwendig, im zweiten Wahlgang reicht dann die einfache Mehrheit. Für den zweiten Wahlgang sind alle Bewerber und Bewerberinnen aus dem ersten Wahlgang zugelassen, zudem können sich auch weitere Kandidaten aufstellen lassen. Wählbar sind alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Sie müssen am Wahltag mindestens 25 Jahre und dürfen höchstens 68 Jahre alt sein. Fachliche Voraussetzungen gibt es keine.

Da die Direktwahl des Stadtoberhaupts terminlich nicht an die Wahl des Gemeinderates gebunden ist, haben die Wählerinnen und Wähler sogar die Möglichkeit zum Korrektiv. Das heißt, in einer Gemeinde müssen Gemeinderatsmehrheit und Stadtoberhaupt politisch nicht übereinstimmen. Insofern ähnelt die Situation in den kommunalen Parlamenten mehr der in den USA, wo sich ebenfalls ein starker direkt vom Volk gewählter Präsident im Parlament von Fall zu Fall nach wechselnden Mehrheiten umschauen muss. Das bedeutet, dass in den Gemeindeparlamenten selten streng nach Fraktionen abgestimmt wird und dass die Parteizugehörigkeit nicht immer eine Rolle spielen muss. Ob die Stadtoberhäupter einer Partei angehören sollen, ist daher nicht eindeutig zu beantworten.

Einerseits gibt das Grundgesetz in Art. 21 den Parteien den Auftrag zur politischen Willensbildung und im Parteiengesetz ist als Aufgabe der Parteien auch ausdrücklich genannt, Personal für bestimmte Aufgaben und Ämter zu rekrutieren. Auch sind in größeren Gemeinden Wahlkämpfe finanziell und organisatorisch eigentlich nur über Parteien zu bewältigen. Auf der anderen Seite geht es in der Kommunalpolitik mehr um Sach- denn um Richtungsentscheidungen. Tendenziell gilt: In Gemeinden mit über 20 000 Einwohnern gehören die Stadtoberhäupter überwiegend einer Partei an, in den Gemeinden darunter eher nicht.

Die Rechte der Bürgerschaft

Politisch bleibt festzuhalten, dass in der Gemeindeordnung damit zwei konkurrierende Säulen einer direkten Demokratie vorgesehen sind, die zum Wohle der Gemeinde dennoch einen konstruktiven Weg finden müssen: Gemeinderat und Stadtoberhaupt.

Daneben sind in der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg weitere wichtige Elemente einer direkten Demokratie verankert: Die Bürger können einen Bürgerantrag auf eine Bürgerversammlung stellen, sie können erreichen, dass ein bestimmter Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung des Gemeinderats genommen wird und sie können über ein Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid herbeiführen, der bei Erfolg Gemeinderat und Verwaltung bindet. Insofern gibt es, auch wenn von den zuletzt genannten Möglichkeiten nur selten Gebrauch gemacht wird, neben der starken Bürgermeisterstellung durchaus demokratische Gegengewichte.

In Lörrach hat es in der Geschichte der Stadt zweimal einen Bürgerentscheid geben: 1993 und 1994 gegen den Bau des Burghofs. Beide Entscheide sind gescheitert, da die notwendige Anzahl von Abstimmenden nicht erreicht wurde. Insgesamt wäre es wünschenswert, wenn die Bürgerinnen und Bürger deutlich mehr von ihrem Recht Gebrauch machen würden, aktiv an der Wahl der Gemeinderäte und des Stadtoberhaupts teilzunehmen. Gerade in Lörrach war die Wahlbeteiligung zuletzt äußerst gering.

