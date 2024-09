Lörrach: Die Tourismus-Zukunft und Herausforderungen im Dreiländereck

Die Übernachtungszahl für die Stadt Lörrach belief sich für das Jahr 2023 auf insgesamt 237 058, davon entfielen 52 018 auf ausländische Übernachtungen. Die Zahl der Ankünfte in der Stadt Lörrach wird in der Statistik mit 98 080 angegeben, 28 989 ausländische Ankünfte sind darin enthalten. Die Lörracher Tourist-Information in der Lerchenstadt ist für viele Gäste aus Nah und Fern nach wie vor dann eine erste Anlaufstelle. Trotz der zunehmenden Konkurrenz aus dem Internet finden die Services der kleinen Geschäftsstelle an der Basler Straße großen Anklang und werden nicht nur von Touristen gerne genutzt.