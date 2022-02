Lörrach Die tragende Säule der Fasnacht

In Anbetracht der Skepsis, welche die französische Besatzungsmacht allen Versuchen zur Neuorganisation von Vereinen und Verbänden entgegenbrachte, war die Wiederbelebung der Lörracher Fasnacht kein leichtes Unterfangen. So ging am 15. Januar 1949 vom Kulturamt des Kreises Lörrach ein Schreiben an die Stadt Lörrach, in dem diese angewiesen wurde, die Narrenzunft darauf aufmerksam zu machen, dass eine Gründungsversammlung frühestens am 1. Februar 1949 stattfinden könne – falls es vom Gouvernement Militaire bis zum 31. Januar 1949 keinen Einspruch gebe.