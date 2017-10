Lörrach Die Unberechenbarkeit des Daseins

Lörrach. Unsere Welt verändert sich mit rasender Geschwindigkeit. Als Kinder glaubten wir an eine glorreiche Zukunft, an den digitalen Reisewecker, das Dolomiti-Eis und Hoverboards. Heute kommunizieren wir über Uhren mit Menschen auf anderen Kontinenten und essen in Algen gerollten rohen Fisch. Das war nicht vorauszusehen. In seinem neuen Programm wagt der Wissenschaftskabarettist Vince Ebert am Donnerstag, 26. Oktober, 20 Uhr, im Burghof einen Blick in die Zukunft unter dem Titel „Zukunft is the future“. Gabriele Hauger unterhielt sich mit ihm.

Völlig unberechenbar. Beispiel: Ich erzähle, wie so manche Erfindung in die Welt kam. Das ist nicht immer gesteuert von Forschung, Ingenieurstechnologien und Wissenschaften. Ganz viele Entwicklungen kamen völlig aus dem Nichts. Die besten Experten sind schon mit ihren Voraussagen grandios gescheitert. IBM glaubte in den 40er Jahren, dass der Markt maximal fünf Computer weltweit benötigt! Deshalb: Die, die heute im Fernsehen prognostizieren, was in 20 oder 30 Jahren geschieht, sind völlig unseriös. Diese Ungewissheit ist fürchterlich, aber auch irgendwie entlastend. Die Unberechenbarkeit des Daseins ist eben der Preis der Freiheit.

Physiker, das sind doch diese trockenen Typen, diese Eigenbrötler. Waren Sie zu Schulzeiten auch so einer?

Wann haben Sie entdeckt, dass Sie lustig sind?

Wie sah der aus?

Ein mutiger Schritt.

Ihr voriges Programm blickte in die Evolution zurück. Nun schauen Sie in die Zukunft. Ist heute alles schlechter oder besser?

Trotzdem: Noch vor zehn Jahren hätte man sich Vieles nicht vorstellen können: vom Smartphone bis zur AfD. Macht den Menschen die Zukunft Angst?

Die gibt es ja schon lange!

Wie sind Sie selbst?

Stellen Sie sich auch selbst diese Fragen?

Kann man mit Hilfe von wissenschaftlichen Ratgebern sein Leben positiv beeinflussen?

Ein Programm zwischen Lachen und Innehalten?

Sie sind Wissenschaftler. Was haben Sie über das Leben gelernt? Ist es berechen- und steuerbar?

Ich war ein Messfehler... Denn das Klischee über Physiker stimmt ja tatsächlich oft. Wenn ich mich im Studium so umgesehen habe: Diese Typen mit Zahlenschloss-Koffer und wattierten Skianoraks, die waren in der Überzahl. Ich bin immer etwas aus dem Raster gefallen. Ich war relativ gut in Sport. War keiner dieser klassischen Nerds, die nur vorm Computer gesessen haben. Es gibt also tatsächlich einen kleinen Anteil an Physikern, die durchaus kompatibel fürs normale soziale Leben sind.

Wenn wir auf Studentenpartys waren, habe ich oft morgens um zwei in der Küche noch irgendwelche Geschichten erzählt – und die Leute haben sich halb totgelacht. Ich fand mich gar nicht besonders lustig. Es war auch nie mein Lebensplan, auf die Bühne zu gehen.

Nach dem Studium habe ich erst mal einiges im Bereich Unternehmensberatung gemacht. War ein paar Jahre in der freien Wirtschaft. Bis ich merkte, das ist überhaupt nicht mein Leben! Ich will nicht in irgendwelchen Konzernstrukturen feststecken. Erst in dieser Lebenskrise habe ich mich gefragt: Was will ich denn eigentlich wirklich? Meine damalige Freundin sagte: Das ist doch klar. Du musst lustige Geschichten erzählen! Ich war damals so verzweifelt. Und ehe ich aus Stress mit 40 einen Herzinfarkt bekomme, wollte ich diesen neuen Weg versuchen.

Na ja, nicht wirklich mutig. Zu dieser Zeit hatte ich weder Familie, noch ein Reihenhäuschen und war relativ frei. Scheitern konnte ich also nur an mir selber.

Auf jeden Fall besser! Mir ist es wichtig, einen positiven Blick auf die Zukunft zu geben. Ohne zu sagen, dass alles gut ist. Ich zeige im Programm einige Statistiken darüber, wie in den letzten Jahrzehnten die Armut weltweit eingedämmt wurde, wie positiv sich die Lebenserwartung entwickelt hat oder die Säuglingssterblichkeit. Auch, was die kriegerischen Konflikte betrifft. Obwohl der Eindruck entsteht, dass die Welt komplett irre geworden ist, haben wir derzeit viel weniger militärische Auseinandersetzungen als vor 50 Jahren.

Ich verzichte ganz bewusst auf die politische Komponente und auf die Flüchtlingsproblematik. Das ist so ein emotionales Thema. Ich versuche das eher auf eine Meta-Ebene zu drehen. Wie gehen wir mit Veränderungen um? Warum denken wir, dass alles immer schlimmer wird? Das kommt natürlich aus der Steinzeit. Da haben sich diejenigen durchgesetzt, die sich gesagt haben: Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Wenn ein harter Winter kommt, müssen wir vorsorgen. Die optimistischen Typen, die dachten, na so arg wird’s schon nicht werden, die sind verhungert oder erfroren. Das ist die Ironie! Wir haben uns unsere Zukunft durch eine gute deutsche Dauerdepression erkauft.

Ja! Die Verunsicherung heute ist kein neues Phänomen. Denken Sie an die 80er Jahre: kalter Krieg und drohende Atombombe. Das heißt: Mit Ängsten mussten wir schon immer leben, mit Verunsicherungen und mit Brüchen. Zukunft kann immer nur im Rückblick beschrieben werden. In 20, 30 Jahren wissen wir, ob die Zeit, die wir jetzt durchleben, nur ein kleines Zittern war, oder ob wir eine Zeitenwende durchlebt haben. In der Gegenwart ist alles groß und spektakulär.

Ich bin ein Mensch, der versucht, optimistisch und risikobereit ins Leben zu gehen. Ich frage die Zuschauer beispielsweise: Angenommen, Sie hätten nur noch sechs Monate zu leben. Was würden Sie anders machen? Und nach sechs Monaten stellt sich heraus: Sie sind kerngesund. Würden Sie wieder in Ihren alten Trott zurückfallen? Dann sagen die meisten: Nö. Und ich stelle die schöne Frage: Warum tun Sie es dann heute? Da fühlen sich die Leute ein bisschen ertappt.

Ja. Und ich ziehe die Konsequenzen. Deshalb werde ich in zwei Jahren eine Zeit lang mit meiner Frau ins Ausland gehen. Wir müssen mal was Neues wagen. Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, meine Show auf Englisch anzubieten und spiele regelmäßig in Großbritannien. Ich mach mir zwar vor Angst fast in die Hosen, meine Gags in einer Fremdsprache liefern zu müssen. Aber ich sag mir einfach: Wir sollten viel mehr das Leben leben, das wir wirklich wollen. Das richte ich als Appell auch an meine Zuschauer.

Weiß ich nicht. Ich biete jedenfalls kein Lebenshilfeprogramm oder Coaching. Ich versuche, aus meinen Erfahrungen und aus dem, was ich aus wissenschaftlicher Perspektive weiß, meine Schlussfolgerungen auf die Bühne zu bringen. Wenn dann einer sagt: Das hat mich inspiriert, ist das prima.

Absolut. Es gibt sehr nachdenkliche Passagen. Auch Irritierendes: Zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit. Da frage ich, ob das wirklich eine clevere Zukunftsstrategie ist. Das irritiert zunächst...schafft aber neue Herangehensweisen. Ich sehe genau das als Ziel von Theater oder Kabarett: Dass die Menschen nicht einfach nur in ihren Meinungen bestätigt werden, sondern, dass sie neue Perspektiven kennenlernen. Was man dann damit macht, ist jedermanns Sache.