Lörrach Die Versteigerungskoryphäe geht

Maßgebend hat er im Jahr 2005 an einem Wertanalyse-Projekt mitgearbeitet, das die Optimierung der Zwangsversteigerungen im Blick hatte. Es wurden damals etliche Verbesserungsmaßnahmen erzielt, von denen das Gericht heute noch profitiert – unter anderem eine bessere Einbindung der Beteiligten, bessere Verständlichkeit für die Bieter im komplizierten Versteigerungsverfahren mit dem Ziel, höhere Zwangsversteigerungserlöse zu generieren, wovon schlussendlich alle Parteien profitieren. So konnten die Erlöse bereits innerhalb von sechs Jahren nach Ende des Projekts um mehr als 30 Prozent der Verkehrswerte gesteigert werden. Dies also lange vor dem seit einigen Jahren bestehenden Immobilienboom.

Erlös im hohen zweistelligen Millionenbereich

Durch die Versteigerungen wurde laut seinen Schätzungen ein Erlös im hohen zwei- oder gar dreistelligen Millionenbereich erzielt. Als spannendsten Fall schildert Zimmermann das auch in der Presse viel beachtete Verfahren rund um den Campingplatz Lörrach, in welchem schlussendlich beiden Parteien zum Recht verholfen werden konnte: Der Gläubiger erhielt seine berechtigte Forderung im Rahmen einer Ablösung und der Miteigentümer behielt seinen Anteil an den Grundstücken und konnte auch noch den Anteil seiner Ehefrau hinzuerwerben.

Der wohl skurrilste Fall war eine Teilungsversteigerung Mitte der 1990er Jahre, bei welcher der Antragsgegner nach dem durchgeführten Versteigerungstermin Zimmermann offen gestand, er habe ihn entführen wollen und seinen Plan minutiös schilderte. Jahre später wurde der Mann unter bis heute nicht restlos geklärten Umständen in seiner Villa vor seinem geöffneten und leeren Tresor tot aufgefunden.

Zimmermann sagt, er sei schon ein wenig stolz darauf, dass in all den Jahren kein einziger Zuschlagsbeschluss durch die Rechtsmittelinstanz aufgehoben wurde. Verwaltungsleiter Karim Chermiti würdigt die Arbeit des Kollegen: „Zimmermann ist es immer gelungen, die komplizierten und widerstreitenden Interessen der Beteiligten auf eine transparente und wertschätzende Weise im oftmals emotionsgeladenen Zwangsversteigerungsverfahren abzubilden. Er hat stets nach Lösungswegen gesucht, damit alle am Verfahren Beteiligten zu einer zufriedenstellenden und fairen Lösung gelangen.“

Zimmermann sei bei den Sachverständigen, Insolvenzverwaltern, den Gläubigern aber auch den rechtssuchenden Bürgern ein hoch angesehener Mann seines Fachs. Auch sieben Jahre nach der Abgabe des Vereinsregisters erkundigt sich noch so mancher Vorstand, ob Zimmermann mit Rat und Tat zur Seite stehen könne. Nicht nur das Amtsgericht wird ihn vermissen, sondern auch alle an seinen Verfahren Beteiligten, so die Medienmitteilung.