Lörrach Die vielfältigen Aufgaben gemeistert

Sie wirkte 23 Jahre lang an der Christuskirche, jetzt geht sie mit 70 Jahren in den Ruhestand. Christine Gellrich hielt Gottesdienste, war beratendes Mitglied des Ältestenkreises, begleitete und führte Mitarbeiter und war in der Seelsorge für Trauernde und andere Menschen da. Darüber hinaus übernahm sie Vertretungen in der gesamten evangelischen Kirchengemeinde Lörrach und arbeitete in der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) Lörrach mit.