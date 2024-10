Lörrach: Die Vielfalt des Lebens auf der Bühne

Erste Aufführung

Das Musical wurde erstmals am kantonalen Familientag in Rheinfelden in der Schweiz aufgeführt – vor 1500 Menschen, erzählt Reimtgut. Die Stimmung sei wunderschön gewesen, nun freue sich der Musiker auf den Auftritt im Burghof.

Aus der Region

Zu sehen ist das Musical „Hallo Leben/Hallo Welt“ am Freitag, 1. November, 17 Uhr, im Burghof. Der Eintritt kostet 20 Euro. Empfohlen wird, dass die Kinder älter als vier Jahre sind. Aber auch jüngere sind willkommen. Sie können sich an der Musik erfreuen, macht Reimtgut deutlich. „Die Botschaft ist wertvoll“, sagt der Initiator des Musicals. Er will diesen Rahmen auch nutzen, damit sich die einzelnen Institutionen, die beim Musical mitwirken, vorstellen können.

Sie sollen im Burghof die Möglichkeit bekommen, über ihre Arbeit zu informieren. Reimtgut: „Wir bringen Menschen aus der Region, die wundervolle Dinge machen, auf eine Bühne mit wundervollen Geschichten.“

Der Trägerverein

Das Projekt läuft über den Trägerverein für Schüler-, Jugend- und Kinderkultur (Schjkk) im Schweizer Rheinfelden, wo Reimtgut in der Jugendarbeit tätig ist. Er hat sich mit seiner Idee an Schjkk-Geschäftsführerin Liliane Regitz gewandt, die von dem Vorhaben überzeugt war. Auf dieser Basis konnte er nach Fördergeldern suchen und das Projekt umsetzen – und schließlich auch in Lörrach auf die Bühne bringen.