Lörrach: Die Volksbank Dreiländereck spendet für das Gratis-Café der Diakonischen Stadtarbeit Kreuzweg

Der Lörracher Verein Diakonische Stadtarbeit Kreuzweg ist seit 15 Jahren in der Wohnraumvermittlung in Lörrach tätig. Seit Ende 2020 zählt auch das Gratis-Café zum Angebot.

Lebensmittel und Café

Vier Mal pro Woche werden Lebensmittel und warme Mahlzeiten ausgegeben. Das Café Kreuzweg ist die erste und bislang einzige 100 Prozent-Gratisgastronomie, schreibt die Volksbank in ihrer Mitteilung. Das Café steht für alle Menschen offen und soll auch eine Plattform bieten, in der man ohne Konsumzwang ins Gespräch kommt, andere Leute kennenlernt oder sich vernetzt. Es geht nicht nur um Essen und Trinken, sondern vor allem auch um zwischenmenschliche Kontakte und um Hilfestellung bei Problemen. Eine nachhaltige Bereicherung für das kulturelle und soziale Leben in der Stadt.