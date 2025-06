Lörrach: Die weibliche Seite der Architektur

Am Freitag, 27. Juni, ab 16 Uhr geben Planerinnen der Stadt Lörrach Einblicke in vier aktuelle Fokus-Projekte der Stadt: „Zukunft Rathaus Lörrach“, „Vom Kreiskrankenhaus zum Quartier“, „Am Zoll Lörrach-Riehen“ und „Lauffenmühle, next-innovation“. Thematisiert werden dabei die planerischen, baulichen und städtebaulichen Herausforderungen dieser zukunftsweisenden Projekte. In der anschließenden offenen Debatte zum Thema „Transformation einer Industriebrache am Beispiel der Lauffenmühle – Heilung der Trennwirkung“ erörtern die Architektinnen und Stadtplanerinnen die Aufgabenstellungen der Transformation des Areals in ein offenes, nachhaltiges, klimaangepasstes und produktives Stadtquartier, heißt es in der Mitteilung.

Den Abschluss der Lörracher WIA-Reihe bildet die Führung auf dem Lauffenmühle-Areal mit Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić am Samstag, 28. Juni, ab 16 Uhr. Das Ende der Führung ist gleichzeitig der Auftakt zum zweiten Quartiersfestival „Immer einen Sommer lang“ auf dem Lauffenmühle-Areal. Das zweitägige Fest beginnt am Samstag, 28. Juni, um 18 Uhr und wird am Sonntag, 29. Juni, fortgesetzt.

Informationen zur Veranstaltungsreihe WIA 2025 und zum Quartiersfest sind auf der städtischen Internetseite unter https://www.loerrach.de/Immer-einen-Sommer-lang abrufbar.