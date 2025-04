Lörrach: Die Wellen schlagen in Brombach hoch: Es geht um Hochwasserschutz

Öffentlicher Nahverkehr

In Brombach gibt es bisher nur eine einzige Bushaltestelle, die barrierefrei zu benutzen ist. Beim Bau der Mobilitätsdrehscheibe am Brombacher Bahnhof wurde von vornherein barrierefrei geplant und ausgeführt. Auf der Prioritätenliste der Stadt wird die Bushaltestelle an der Sparkasse in Brombach (beide Richtungen) aufgeführt (wir berichteten). Allerdings erst an zehnter Stelle. Wenn die Größenordnung der Finanzmittel im laufenden Haushalt auch in der Zukunft so bleibe, könne man frühestens in fünf Jahren mit einer Verwirklichung rechnen.