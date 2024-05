Start der Aktion war bereits am Wochenende mit dem Kräuterspaziergang „Zum Wohlsein“ mit Wildkräuterpädagogin Hildegard Biehl-Höchst. Am Mittwoch, 22. Mai, wird ab 19 Uhr zum Abendspaziergang „#krautschau – was wächst denn da? Grünzeug in der Innenstadt“ eingeladen. Treffpunkt ist an der Pyramide beim Burghof Lörrach.