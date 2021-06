Lörrach Die Zeit drängt

Lörrach (ouk). Drei heiße trockene Sommer in Folge, Trockenschäden im Stadtwald, vermehrter Starkregen – auch in der Region Lörrach ist der Klimawandel zu spüren. Um die Folgen zu begrenzen, haben die Staaten 2015 bei der Klimakonferenz von Paris beschlossen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Die Stadt Lörrach will im Jahr 2050 klimaneutral sein.

Die Stadt bemühe sich seit 30 Jahren um einen geringeren CO2-Ausstoß, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz zur Begrüßung. Sie habe Gebäude gedämmt, ein Solarkataster und eine Energieberatung eingerichtet und deshalb den European Energy Award in Gold gewonnen: „Doch nur zwei Prozent des CO2-Ausstoßes kann die Stadt selbst beeinflussen.“ Lutz ermutigte daher die Bürger, ihren Teil beizutragen: Warum nicht einmal in die Nähe reisen oder vegetarisch essen, fragte er. Es gebe noch viele Dächer ohne Solaranlage. 39 Prozent des CO2-Ausstoßes in Lörrach komme von Unternehmen und 59 Prozent aus Verkehr und dem privaten Bereich, präzisierte später Britta Staub-Abt, Fachbereichsleiterin Umwelt und Klimaschutz im Rathaus.