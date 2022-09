Lörrach Die Zukunft als Chance begreifen

Lörrach/Regio. Das Projekt unterstützt Jugendliche beim Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf. Es richtet sich an Schüler der 8., 9. und 10. Klassen von Gemeinschafts-, Förder-, Real- und Werkrealschulen. Insgesamt wird das Projekt in diesem Zeitraum an neun verschiedenen Schulen in der Region durchgeführt. Projektpartner und Kofinanzierer ist seit 2008 die Agentur für Arbeit Lörrach

In dem ersten Teil des zweistündigen Projekts werden die Schüler durch eine Theateraufführung unmittelbar mit der Thematik Ausbildung und Beruf konfrontiert. erläutert Tempus fugit in einer Mitteilung. Im zweiten Teil findet eine moderierte Interaktion zwischen den Schülern und den Schauspielern statt. Dabei können die Schüler Fragen stellen und sich aktiv einbringen. Abschließend präsentiert sich ein Unternehmen mit seinen Auszubildenden und kommt direkt mit den Schülern ins Gespräch. Die Jugendlichen bekommen so einen praktischen Einblick in die Berufswelt, heißt es in der Mitteilung.