Lörrach Diebe unterwegs: Zwei Einbrüche und ein Versuch

Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten Unbekannte in ein Büro einer Seniorenresidenz an der Wallbrunnstraße. Das Büro wurde durchwühlt und Schränke aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, sei noch nicht bekannt, so die Polizei.

In die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Hartmattenstraße gelangten ein oder mehrere Täter über eine nicht richtig verschlossene Haustüre, so die Polizei.