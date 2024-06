Zwei unbekannte Täter sind am Samstag gegen 4.40 Uhr durch eine nicht verschlossene Tür unberechtigt in ein Haus an der Straße „Am Sonnenrain“ gelangt. Während der Tat wurden die beiden Unbekannten von einem Bewohner gestört und ergriffen mit Diebesgut die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Unter dem Diebesgut befand sich unter anderem ein Paar Air Pods, welche fortwährend geortet werden konnten. Im weiteren Verlauf gelang es der Polizei, einen 21-jährigen Mann in Freiburg auf dem Stühlinger Platz vorläufig festzunehmen, welcher die Air Pods mit sich führte. Die Air Pods wurden sichergestellt. Der 21-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Auch wurden in der Nacht auf Samstag wieder aus mehreren Fahrzeugen, welche vermutlich nicht verschlossen waren, Gegenstände entwendet. Die meisten betroffenen Fahrzeuge standen am Rebmannsweg und an der Breslauer Straße. Ein Tatzusammenhang wird vermutet. Die Ermittlungen dauern an.