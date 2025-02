Ein unbekannter Mann mit einem Motorradhelm betrat am Mittwoch gegen 13.25 Uhr einen Drogeriemarkt in der Turmstraße. Er sei zielstrebig in die Parfümabteilung gegangen und habe Parfüms in eine Tasche gesteckt. Beim Verlassen des Markts wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen. Der Unbekannte lies die Tasche mit den Parfüms zurück, rannte aus den Markt und ergriff auf einem Motorroller, welcher vor dem Markt bereitstand, die Flucht durch die Fußgängerzone in Richtung Marktplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, wurde der Motorroller in der Nacht zuvor in Basel entwendet. In der zurückgelassenen Tasche befanden sich laut Polizei neun hochpreisige Parfüms.