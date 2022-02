Lörrach „Dieses Bau-Projekt bringt Lörrach weiter“

In Verbindung mit diesem Unterfangen soll ein kleines Stadtteilzentrum geschaffen werden: Geplant sind ein Einkaufsmarkt, eine Bäckerei mit Café, ein bis zwei weitere Ladengeschäfte, eine Arztpraxis sowie zwei Pflegewohngruppen. Rund 100 Millionen Euro – so die aktuelle Prognose – wird die städtische Tochter voraussichtlich in die Entwicklung des Areals investieren. Rund 60 Prozent der Wohnungen sollen nach den Standards des öffentlich geförderten Wohnungsbaus errichtet werden.

Überplant werden die beiden Flächen von den Büros „K9 Architekten Freiburg“ (gemeinsam mit w + p Landschaften, Offenburg) und „Thoma – Lay – Buchler Architekten“, Todtnau (mit Jochen Dittus und Andreas Böhringer, Freiburg).

Der städtebauliche Entwurf soll der Verwaltung als Grundlage für den Bebauungsplan „Neue Mitte Nordstadt“ dienen.

Die Mieter

Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Nostadt erläuterte im Ausschuss die Rahmenbedingungen und den konzeptionellen Ansatz des Projekts.

Die Entmietung gehe geordnet und ohne Schwierigkeiten vonstatten. Für 90 von 126 Haushalte seien bereits neue Wohnungen gefunden worden. Die Mieter wohnten nun „gleich gut oder besser“, sagte Nostadt. Die frühzeitige, transparente Kommunikation den Mietern gegenüber sei ein wichtiger Teil des Gesamtprozesses. Die ersten Bezüge der neuen Mitte in der Nordstadt seien 2025 denkbar.

Parken und Mobilität

Zur Sprache kam auch das „Quartierskonzept Parkierung und Mobilität“. Es soll in den Bebauungsplan „Neue Mitte Nordstadt“ einfließen.

Um den Bedarf in der Nordstadt, die an den ÖPNV und das Radwegenetz angeschlossen ist, bestmöglich zu ermitteln, wurde das Büro Weeber + Partner, Stuttgart, mit der Erarbeitung eines Quartiersmobilitätskonzepts beauftragt. Büromitglied Sebastian Graf erläuterte die Analyse – online zugeschaltet – vor dem Gremium.

Generell gilt, dass der hohe Anteil geförderter Wohnungen aus Wirtschaftlichkeitsgründen eine besonders intensive Baukostenkontrolle erfordere. Die Wohnbau habe bereits in zahlreichen Quartieren zusammen mit den Hochbauten Tiefgaragen erstellt; häufig wurden nicht alle Plätze in Anspruch genommen, erklärt Nöltner in der Vorlage. „Die Untersuchung kommt zum Ergebnis, dass ein Faktor von 0,75 Stellplätzen je Wohneinheit sinnvoll ist. Bei 230 Wohnungen ergibt dies 172 Stellplätze. Insgesamt sieht das Gutachten 189 Stellplätze als notwendig an“, so der Fachbereichsleiter.

Die Fraktionen

Fritz Böhler (Grüne), Christiane Cyperrek (SPD), Pit Höfler (CDU), Matthias Lindemer (Freie Wähler) und Matthias Koesler (FDP) würdigten unisono das Projekt und den Qualitätsanspruch der Wohnbau Lörrach.

Diese versuche, bei stark steigenden Kosten in der Baubranche und sinkenden Fördermitteln, soziale, ökologische und gestalterische Aspekte bestmöglich zu berücksichtigen. Dabei könne aus Kostengründen nicht jede einzelne Facette (Böhler fragte etwa nach Holzbauweise und Fassadenbegrünung) berücksichtigt werden, erklärte Nostadt. Letztlich soll in der Nordstadt ein neues, wertiges Quartier mit bezahlbarem Wohnraum entstehen, das den gesamten Stadtteil bereichert.

Cyperrek weitete den Blick über die Nordstadt hinaus: „Das Projekt bringt die gesamte Stadtgesellschaft in Lörrach weiter.“

Zuversichtlich ist Nostadt auch für die Nahversorgungspläne. Derzeit würden gute Gespräche potenziellen Betreibern eines Einkaufsmarkts geführt. Auch die Schulen an der benachbarten „Bildungsmeile“ böten Kundschaft für den Markt und förderten damit die Attraktivität des Standorts zusätzlich. Ein Discounter werde indes nicht zum Zug kommen, so Nostadt.