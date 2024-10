Lörrach: Dieter Tröndlin spendet über 175 Mal Blut – Vielen Menschen Gutes getan

Am Samstag zeichnen der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg Hessen und Landesgesundheitsminister Manfred Lucha 114 verdiente Blutspender in Stuttgart aus. Die Ehrung findet bei einer kleinen Feier mit Rahmenprogramm und festlichem Essen statt. Die 114 Frauen und Männer aus Baden-Württemberg haben zwischen 125 und 275 Mal Blut gespendet, zusammengerechnet mehr als 18 000 Mal, informiert das Deutsche Rote Kreuz. Da jede Blutkonserve bis zu drei Leben retten kann, haben mehr als 54 000 Menschen den Geehrten ihr Leben zu verdanken. Rund 2000 Blutkonserven werden laut DRK in Baden-Württemberg täglich benötigt, fast jede fünfte für Krebspatienten während einer Chemotherapie.

Beruf erleichtert Spenden

Dieter Tröndlin spendet bis zu sechs Mal im Jahr Blut. Sein Beruf habe dieses Engagement erleichtert, erzählt er. Er arbeitete als Postbeamter im einfachen Dienst am Schalter, in der Brief- und Paketzustellung, bis er vor fünf Jahren in Rente ging. Zwanzig Jahre lang war er außerdem als Betriebsrat zwischen Freiburg-Hochdorf, Offenburg, Titisee-Neustadt und dem Kreis Waldshut unterwegs. So konnte er dienstliche mit Blutspende-Terminen verbinden. Auch im Ruhestand fährt Tröndlin noch zu Blutspende-Aktionen durch die Region. Zuletzt gab er im Juli in Maulburg seine 183. Blutkonserve ab. Für 175 Spenden hatten ihn die Stadt Lörrach und das DRK im Mai geehrt.