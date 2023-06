Lörrach Discgolf-Anlage im Grüttpark neu eingeweiht

Freizeit- und Turniersport

Ilona Oswald, Fachbereichsleiterin „Bildung, Soziales, Sport“ im Rathaus, bezeichnete die Discgolf-Anlage bei einem kleinen Empfang als „Alleinstellungsmerkmal in der Region“. 18 Körbe, auffallend mit ihren Ketten und der roten Lackierung, sind über die Rasenflächen des Grüttparks verteilt. Mit 18 Körben ist die Anlage für das Freizeitvergnügen sowie für internationale Turniere geeignet. Seit Jahren findet hier im Frühjahr das internationale Turnier „Chili Open“ statt, am Sonntag hatte das „Grüttpark Open“ mit 90 Teilnehmern aus neun Ländern Premiere.

„Beglückendes Erlebnis“

Ziel ist es beim Discgolf, eine Scheibe mit möglichst wenigen Würfen in die Körbe oder Baskets zu werfen. Zu jedem Basket gehören eine Abwurfstelle und eine kurzgemähte Flugbahn, der Fairway. Die Spieler schlendern alleine oder in Gruppen von Korb zu Korb und werfen ihre Scheiben. Wer den Sport intensiv betreibt, benutzt Discs mit unterschiedlichen Flugeigenschaften, zum Beispiel für lange Distanzen oder für das Putten, den letzten präzisen Wurf in den Korb. Ein einfaches Frisbee funktioniert aber auch.