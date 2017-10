Lörrach Discobesucher niedergeschlagen

15:46 FIFA erhöht Preisgelder für WM-Teilnehmer auf Rekordniveau

Kolkata - Die WM-Teilnehmer können 2018 in Russland mit Rekordprämien von der FIFA rechnen. Der Fußball-Weltverband will rund 344 Millionen Euro an Preisgeldern zahlen, zwölf Prozent mehr als vier Jahre zuvor in Brasilien. "Das ist ein positives Zeichen für die finanzielle Gesundheit der FIFA", sagte Präsident Gianni Infantino beim Treffen des FIFA-Rats im indischen Kolkata.

15:45 Kunden-Ansturm auf iPhone X

Cupertino - Apple hat bei seinem bisher teuersten iPhone-Modell mit einem Kundenansturm zu kämpfen. Rund eineinhalb Stunden nach dem Start der Vorbestellungen für das neue iPhone X erhöhte sich die Wartezeit auf fünf bis sechs Wochen. Dabei blieb es dann allerdings auch. In Deutschland stürzte unter der Last der Anfragen das System für die Bearbeitung von Ratenzahlungen im Apple Store ab. Branchenbeobachter und Börsianer erhoffen sich von der Entwicklung der Lieferzeiten Hinweise darauf, wie viele der neuartigen Geräte der Konzern ins wichtige Weihnachtsgeschäft bringen kann.

15:30 Katalanisches Parlament stimmt für Unabhängigkeitsresolution

15:14 DFB verhängt 100 000 Euro Strafe gegen Hertha

Frankfurt/Main - Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss wegen des Fehlverhaltens seiner Anhänger 100 000 Euro Strafe bezahlen. Der Verein hat dem Urteil des DFB-Sportgerichts zugestimmt. Beim Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals bei Hansa Rostock hatten Zuschauer im Hertha-Block mehrmals Pyrotechnik gezündet und diese auf den Rasen und in den Zuschauerbereich der Rostocker geschossen. Wegen der Geldstrafe sind Ermittlungen wegen weiterer Vorfälle beim Ligaspiel in Freiburg und beim Pokalspiel gegen Köln eingestellt worden.

14:50 Mordfall Endingen - Prozess beginnt am 22. November

Freiburg - Rund ein Jahr nach dem Mord an einer Joggerin in Endingen bei Freiburg muss sich der Tatverdächtige vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen den 40 Jahre alten Lastwagenfahrer aus Rumänien beginnt am 22. November. Geplant sind acht Verhandlungstage, mit einem Urteil kann demnach Ende Dezember gerechnet werden. Die Anklage lautet auf Mord und besonders schwere Vergewaltigung. Die 27 Jahre alte Frau war Anfang November vergangenen Jahres vergewaltigt und getötet worden. Dem Verdächtigen wird ein weiterer Mord an einer 20-Jährigen zur Last gelegt.