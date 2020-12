Rheinfelden DNA-Spuren am Tatort hinterlassen

„Ich habe die Taten begangen“, ließ der Angeklagte seinen Verteidiger in einer Erklärung verkünden. Indes standen weit mehr Vorwürfe in der Anklageschrift. Am 8. Juli 2017 war erneut in das Freibad eingebrochen worden. Die Täterhandschrift sei gegenüber dem ersten Einbruch fünf Wochen zuvor absolut identisch gewesen, sagte ein Ermittlungsbeamter. Dieses Mal wurde ein Tresor mit einem Inhalt von 19 600 Euro aufgebrochen. Hinzu kamen drei weitere Einbrüche in Bayern im Jahr 2018.

Der große Unterschied: Bei den drei zuerst aufgezählten Einbrüchen hatte der Angeklagte seine DNA am Tatort zurückgelassen. Diese war identisch mit einer Vergleichdatei, die die Österreichischen Strafverfolgungsbehörden nach einer Verurteilung des Angeklagten 2016 wegen Einbruchsdiebstahl gespeichert hatten.

Bei den weiteren Anklagepunkten waren keine Spuren des Beschuldigten gefunden worden. „Da war ich ja auch nicht dabei“, lautete seine knappe Antwort.

Urteil des Schöffengerichts: neun Monate ohne Bewährung

Die Staatsanwältin blieb dennoch dabei, dass der zweite Einbruch ins Schwimmbad auch von dem Angeklagten verübt wurde. „Schließlich hat der Täter gezielt Werkzeug mitgebracht, um den Tresor zu öffnen. Dieser war von außen nicht zu sehen. Der Täter muss also Ortskenntnis gehabt haben“, lautete ihre Begründung. So beantragte sie eine Freiheitsstrafe von 17 Monaten, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden sollten. Der Betrag von 20 Euro für die beiden Flaschen solle eingezogen werden.

Der Verteidiger sprach sich für eine Strafe von zehn Monaten auf Bewährung aus.

Das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richterin Gronke verurteilte den Angeklagten wegen Diebstahls in besonders schweren Fällen zu neun Monaten ohne Bewährung. Die U-Haft (vier Monate) und eine vorherige Auslieferungshaft wurden angerechnet. Dadurch hätte er nach der Verhandlung entlassen werden müssen. Hätte – wenn nicht weitere Anklagen wegen Einbruchsdiebstahl in Deutschland anhängig wären. So verkündete Richterin Gronke dem Mann einen neuen Untersuchungshaftbefehl. Bereits in der Vergangenheit war er abgetaucht – das wolle man nicht erneut riskieren.