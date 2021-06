Lörrach. Über Notruf wurde der Polizei am Donnerstag gegen 23 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann in einer Unterkunft in der Gretherstraße einen anderen Mann mit einer Pistole erschießen wolle. Schwer bewaffnet rückten mehrere Polizeistreifen an. Es stellte sich aber heraus, dass zu keinem Zeitpunkt eine Schusswaffe Gegenstand eines Konflikts zwischen den Bewohnern war, so die Polizei. Ein Beteiligter wurde in Gewahrsam genommen.