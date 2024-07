Im Cineplex Lörrach, Am Alten Markt 1-2, wird am Donnerstag, 18. Juli, 20 Uhr, die Dokumentation „Deep Purple =1“ gezeigt. Sie dokumentiert die Entstehung des neuen Albums der britischen Hardrockband Deep Purple, die im Jahr 1968 gegründet wurde und für Rockklassiker wie „Smoke on the Water“ oder „Child in Time“ verantwortlich zeichnet. Im Jahr 2022 trat die Band in der aktuellen Besetzung mit Sänger Ian Gillan, Bassist Roger Glover, Schlagzeuger Ian Paice, Keyboarder Don Airey und dem neuen Gitarristen Simon McBride bereits beim „Stimmen“-Festival auf dem Lörracher Marktplatz auf. Weitere Informationen und Kinokarten gibt es im Internet unter www.cineplex.de/programm/loerrach/.