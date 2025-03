Lörrach: Dominik Hengherr: Er ist das Gesicht des Café Pape

Die Kindheit

Schon als Kind hat Dominik Hengherr im Familienbetrieb geholfen: Anfangs durfte er hier und da Torten belegen, mit der Zeit kamen anspruchsvollere Aufgaben hinzu. Damals wurde seine berufliche Laufbahn aufs Gleis gesetzt. In der Realschule war er ein Einser-Schüler in Mathe, sein Lehrer intervenierte entschieden, als er die Schule nach der neunten Klasse verlassen wollte: „Aber meine Entscheidung war längst gefallen: Ich wollte in den Beruf“, erzählt Hengherr im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Lehr- und Gesellenzeit

Seine Lehrjahre absolvierte er in der Basler Confiserie Pellmont: damals eine Institution in der Freien Straße. Als Geselle arbeitete er drei Jahre in Berlin. Das hätte gut und gerne noch eine Weile so weitergehen können – aber 1978 zog er zurück in die Heimat: „Der Vater brauchte mich.“ Seither stand Dominik Hengherr im Café Pape und fertigte vor allem feine Kuchen, Torten, Gebäck und Pralinen. „Hausgemachte Pralinen!“, betont er: „Das gibt es heute kaum noch.“