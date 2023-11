Der Schriftsteller und Journalist Luc Dubois begegnet in einem Hotel in besagtem Schwarzwalddorf unversehens einer alten Bekannten – und am liebsten würde er sofort wieder abreisen. Isabelle war vor 20 Jahren, während der Sommerferien in der Drôme, das Kindermädchen der Familie Dubois. Damals verschwand die kleine Anouk spurlos.

Erinnerung an Tragödie

Luc hat sich nach der Tragödie in einem neuen Leben eingerichtet und will nicht an die Vergangenheit erinnert werden. Aber die Tischgespräche mit Isabelle drehen sich alle um das mutmaßliche Verbrechen und um die Frage, was damals wirklich geschah.