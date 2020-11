Lörrach Dreh mit neun mal drei Königen

Schon nächste Woche gehen die Beiträge live. „Wir haben keine Ahnung, was finanziell rauskommt“, so Fischer. Sein Traum: die 6000 Euro des Vorjahrs zu erreichen, um bedürftige Kinder in der Region zu unterstützen. Aktuell helfe der Verein mit Kinderbetten, Kleidern und Schuhen aus. Ideen für neue förderungswürdige Ideen seien stets willkommen.

Damit möglichst viel bei den Kindern ankommt, arbeitet Filmemacher Kubitschek an diesem Abend ehrenamtlich – lediglich die Technikkosten werden abgerechnet. Seine Auftragsbücher sind mit Projekten öffentlicher Stellen und Kirchen gefüllt. „Bei uns geht viel“, berichtet er dankbar, während die Pandemie viele seiner filmschaffenden Kollegen etwa im Eventbereich erheblich unter Druck gesetzt habe.

Nacheinander dirigiert er die neun Dreierteams auf das Podest. Dann nimmt er aus der Totalen auf, wie sie auf Kommando klopfen. In einer zweiten Einstellung ist zu sehen, wie eine Münze in eine goldfarbene Schatulle fällt. Als „anders, aber trotzdem charmant“ empfindet Oberbürgermeister Lutz dieses virtuelle Dreikönigsklopfen. Seinen Dank an Unterstützer und Beteiligte verbindet er mit der Bitte, die wirtschaftlich schwierige Situation vieler Familien zu sehen und zu spenden. Das Spendenkonto von Chinderlache wird in den Videos eingeblendet. Weitere Informationen auch unter www.chinderlache.de