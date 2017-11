Lörrach Drei Einbrüche in Wohnungen

Nachrichten-Ticker

20:43 Merkel betont Integration von Behinderten

Potsdam - Kanzlerin Angela Merkel hat sich für eine starke Integration Behinderter in die Gesellschaft ausgesprochen. Wo es gehe, sollten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen sein, sagte sie in einer Rede auf einer Veranstaltung der Oberlinstiftung in Potsdam. Viele Menschen mit Behinderungen könnten auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Beschäftigung finden, für andere seien aber geschützte Werkstätten besser. Merkel erinnerte auch daran, dass in der DDR Menschen mit geistiger Behinderung kaum Chancen auf Teilhabe gehabt hätten.

20:42 Ex-Wirtschaftsminister Rösler geht zu chinesischem Konzern

Genf/New York - Der frühere Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler verlässt das Weltwirtschaftsforum und wechselt zum chinesischen Mischkonzern HNA. Rösler werde zum 1. Dezember Chef der Hainan Cihang Charity Foundation mit Sitz in New York, einer gemeinnützigen Stiftung, die 29,5 Prozent der Anteile an HNA hält. Das sagte ein WEF-Sprecher auf Anfrage. Der Wechsel des 44-jährigen Rösler gilt als Zeichen, dass HNA sich noch stärker auf Europa und vor allem Deutschland fokussieren will. Der frühere FDP-Chef und Vizekanzler war beim WEF seit Februar 2014 im Vorstand.

19:41 Nato will Gegner künftig auch mit Cyberwaffen bekämpfen

Brüssel - Die Nato will bei ihren Einsätzen künftig auch Cyberwaffen einsetzen. Nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg einigten sich die Verteidigungsminister der Bündnisstaaten auf einen Rahmen und Leitlinien für militärische Hackerangriffe. Mit gezielten Cyberattacken lassen sich beispielsweise Propagandaseiten des Gegners im Internet lahmlegen. Möglich wäre es aber auch, ganze Computer- oder Mobilfunknetze auszuschalten, um die Kommunikation oder die Stromversorgung von Militäranlagen zu stören.

19:40 Macron besucht Louvre Abu Dhabi: "Tempel der Schönheit"

Abu Dhabi - Vor der Besuchereröffnung des Louvre Abu Dhabi hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das neue Museum bei einer feierlichen Zeremonie gewürdigt. Der Staatschef sprach bei seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten von der Schönheit als verbindendes Element und lobte den Stararchitekten Jean Nouvel, der das Museum mit seiner charakteristischen 180 Meter langen Kuppel erbaut hatte. Am Samstag soll der Kunsttempel dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

18:48 Einstiges Bond-Girl Karin Dor gestorben

München - Die Schauspielerin Karin Dor ist tot. Sie starb am Montagabendim ALter von 79 Jahren nach mehreren Stürzen in einem Pflegeheim, wie die Komödie im Bayerischen Hof in München mitteilte. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Dor ist Millionen Zuschauern als Bond-Girl in "James Bond 007 - Man lebt nur zweimal" an der Seite von Sean Connery bekannt, sie war das einzige deutsche Bond-Girl. Außerdem war Dor in mehreren Karl-May-Verfilmungen zu sehen.