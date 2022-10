Lörrach Drei Einbrüche über das Wochenende

In der Nacht auf Samstag hebelten Unbekannte laut Polizeibericht ein doppelverglastes Fenster eines Ingenieurbüros an der Kanderner Straße auf. Beim Einstieg in das Fenster wurden wohl Bewegungssensoren aktiviert und die Unbekannten ließen von ihrem Vorhaben ab.

Zwischen Samstag und Montag stiegen Unbekannte über ein Fenster in die Räume des Technischen Hilfswerks an der Wölblinstraße ein. Hier wurden gezielt die Spinde in der Damen- sowie Männerumkleide aufgebrochen. Über das Diebesgut ist noch nichts bekannt.