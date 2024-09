Lörrach: Drei Instrumente ungewöhnlich kombiniert

Konzert-Termine

Bereits am Freitag, 4. Oktober, 19 Uhr, in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Kirchhofen aufgeführt, wird es am Sonntag, 6. Oktober, 17 Uhr, in St. Bonifatius in Lörrach wiederholt.

Der im Wiesental bekannte Trompeter und Gründer des Bläserensembles „Brasseria“ Jochen Weiss hat gemeinsam mit dem im Allgäu lebenden Saxofonisten Christian Segmehl und dem Organisten Andreas Mölder ein festliches und abwechslungsreiches Programm für die drei Instrumente in den unterschiedlichsten Kombinationen zusammengestellt. So stellt sich jedes Instrument solistisch vor, es wird Werke für Trompete und Orgel, Saxofon und Orgel und für Trompete und Saxofon geben, und alle drei musizieren auch zusammen.