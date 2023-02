Lörrach Drei Jazzer in den Hauptrollen

Modern-Jazz-Reise

Als Resultat erleben die Besucher eine zweistündige Modern-Jazz-Reise voller harmonischer Abenteuer, rhythmischer Kontraste und leichthändig dargebotener Überraschungen. In Titeln wie „From Past To Present“ oder „Decision Maker“ entlockt Böhms multivariate Spielweise dem Publikum immer wieder spontanen Szenenapplaus. „Der Mann scheint technisch keine Grenzen zu kennen“, meint ein Zuhörer anerkennend. Mal übernehmen beide Hände synchron im raschen Wechsel Melodie und Begleitakkorde, mal mündet eine impressionistisch anmutende Passage in scharfe rhythmische Akzente, dann wieder fließen Improvisation und Komposition nahtlos ineinander. Sich geradezu überstürzende Läufe präsentiert Böhm im Stück „The Real Thing“. Dass der 45-Jährige mittlerweile rund 70 CD-Einspielungen pianistisch begleitet hat, verwundert niemand.

Perfekte Partner

Bassist Arne Huber und Schlagzeuger Jonas Burgwinkel sind die perfekten Interaktionspartner, wenn es darum geht, den solistischen Freiraum kongenial auszufüllen und kontrastierende Taktarten miteinander zu verschränken. Immer wieder lösen die drei Akteure Gegenläufiges kunstvoll auf, um es im nächsten Moment auf andere Weise neu entstehen zu lassen.

Dabei nutzt das Trio oftmals scheinbar randständige Mini-Motive als Ausgangspunkt für ebenso ausschweifende wie originelle Improvisationen. Mitunter wechselt die Hauptrolle reihum im fliegenden Wechsel, so im neu arrangierten Standard „You And The Night And The Music“, der zu den finessenreichsten und rasantesten Glanznummern des Abends gehört.

Reichlich Hörgenuss

Derart bieten die drei dem Publikum nicht nur reichlich Hörgenuss, sondern geben ihm auch viel zu staunen und zu studieren. Mit einer Zugabe verabschiedet sich das Trio von den begeisterten Zuhörern.