Lörrach Drei Straßen geraten wegen der Schäden besonders in den Blick

Fördertopf im Blick

Konkreter Handlungsbedarf wird akut bei drei Straßen in Lörrach gesehen. In der Hartmattenstraße sind zuletzt zwar kleine Asphaltflächen eingestampft worden, um die Löcher zu flicken. Doch hier soll deutlich kräftiger Hand angelegt werden, da es schon zu Schotterbildung an einigen Stellen kommt. Profitieren kann die Stadt voraussichtlich von Fördermitteln, wenn die Hartmattenstraße zur Fahrradstraße umgebaut wird. Dies wurde bereits bei der ersten Fahrradstraße so praktiziert.

Anlieger zahlen

Die Bürger sollen hingegen den Ausbau der Inzlinger Straße zu 95 Prozent tragen, da es sich hier um einen erstmaligen Ausbau handelt. Gleiches werde perspektivisch mit der Schönauerstraße und der Carl-Maria-von-Weber-Straße in Stetten der Fall sein, blickt Dullisch voraus. Schon im nächsten Jahr in Angriff genommen wird der Friedhofsweg in Hauingen, wo es sich ebenso um einen erstmaligen Ausbau handelt, womit die 95 Prozent durch die Anlieger zu berappen sind. Bei der Holzgasse, die parallel zur Wallbrunnstraße verläuft, wäre dies ebenso, doch noch gibt es dafür keinen Zeitplan.