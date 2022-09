Lörrach Drei Straußis für Tüllingen

Lindemer Straußi

Bis zum 30. Oktober immer am Wochenende, außerdem an zwei Adventswochenenden hat Lindemers Straußwirtschaften geöffnet. Im gemütlichen Keller, in Laube und Garten bietet sie eigenen Wein, eigenen Streuobstsaft und regionale Speisen an. An vier Wochenenden gibt es Veranstaltungen, jetzt am 11. September einen Trachtenfrühschoppen. Er betreibe seine Strauße neben seinem Beruf, um den Tüllinger Berg, wie er ihn aus seiner Kindheit kannte, zu erhalten, sagt Michael Lindemer und wünscht sich, dass auch die anderen beiden Straußwirtschaften in Tüllingen bestehen bleiben.