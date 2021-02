Lörrach Drei verdiente Kolleginnen

Lörrach. Svetlana Schendel kam am 1. Februar 2002 als sogenannte Quereinsteigerin zur Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Dort arbeitete sie bis zum Eintritt in den Ruhestand Ende 2020 im Kundendialogcenter. Die gelernte Wirtschaftsassistentin hatte stets viel Freude an der Arbeit im Team und am lösungsorientierten Umgang mit den unterschiedlichsten, telefonischen Kundenanfragen, so die Mitteilung. Durch ihre sehr engagierte und hilfsbereite Art war die freundliche Kollegin bei Kunden und Kollegen gleichermaßen beliebt.

Gabriele Thiel absolvierte von 1977 bis 1979 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Nach erfolgreichem Abschluss arbeitete sie zunächst in der Giroabteilung, bevor sie in den Kundenservice der Geschäftsstelle Brombach wechselte. Es folgte ein Jahr in der Sparkasse Tumringen und anschließend eine kurze Zeit als Vertretung in verschiedenen Filialen.