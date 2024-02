Lörrach: Dreiländermuseum ist gut nachgefragt

Den Wechsel gemeistert

Mit weiteren speziellen Veranstaltungen wie etwa den Inklusionstagen, der Mitwirkung am Weltfrauentag oder auch mit der Teilnahme an den internationalen Wochen gegen Rassismus in Lörrach baute das Dreiländermuseum seine Funktion als vielseitige Bildungseinrichtung weiter aus.

Merk lobte in seinem Rückblick den störungsfreien Verlauf des Übergangs der Museumsleitung. Markus Moehring stelle nach wie vor seine langjährigen Erfahrungen bereit. Auch im Zusammenwirken mit allen Mitarbeitern sei der Wechsel sehr gut verlaufen, ebenso in der Partnerschaft zu zahlreichen fachlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen in der Region.

Geplante Projekte

Nach einigen Wechseln im Komitee des Netzwerks Geschichtsmuseen konnte bereits ein Rahmen für das nächste gemeinsame Ausstellungsprojekt erarbeitet werden. „Zuhause unterwegs“ stelle eine Aufgabe mit vielseitigen Lösungen, so könnten darin regionalspezifische Themen zu Industrie- und Kulturgeschichte, zu Naturschutz und gesellschaftlichen Ereignissen bearbeitet werden. Das Dreiländermuseum sieht als Schwerpunkt in der kommende Zeit die Überarbeitung der Dauerausstellung. Nicht nur, weil einige technische Präsentationen nach intensiver Nutzung der dringenden Überarbeitung bedürfen, auch haben sich gesellschaftliche Erfordernisse für neue Darstellungen ergeben. Dies kann allerdings in angespannter finanzieller Situation nur schrittweise erfolgen.

Als Sonderausstellung stehen für dieses Jahr bisher eine Exposition zum zwanzigjährigen Bestehen des Vereins Bildender Künstler Lörrach sowie ein inklusives Kunstprojekt mit deutschen, französischen und schweizerischen Partnern fest.