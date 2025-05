Dreister Diebstahl im Parkhaus: Während eine 36-jährige Frau ihr Kind auf dem Rücksitz ihres Wagens versorgte, entwendete am Samstag gegen 14.10 Uhr ein unbekannter Täter deren Rucksack. Der Vorfall hat sich laut Angaben der Polizei in einem Parkhaus am Meeraner Platz ereignet. Die kurze Zeit, während die Frau ihr Kind versorgte, nutzte ein unbekannter Täter aus, um den Rucksack der Frau, welcher in dem offenen Kofferraum lag, zu stehlen. In dem Rucksack befanden sich laut Polizei unter anderem Bankkarten und Bargeld.