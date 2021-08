Lörrach Dringend gesucht: Wohnungen in allen Größen

Die Wohnungsnachfrage in Lörrach bleibt weiter sehr hoch. Bei der Wohnbau sind 2420 Mietinteressenten vorgemerkt. Gesucht werden Wohnungen aller Größen und Preisklassen, vor allem kleinere und zentral gelegene Wohnungen. 37 Prozent der Mietinteressenten wohnen nicht in Lörrach und möchten ihren Wohnsitz in die Kreisstadt verlegen. Dies belegt die hohe regionale Attraktivität Lörrachs als Wohnstandort. Deutlich rückläufig ist die Nachfrage nach Einzimmerwohnungen. 69 Prozent aller Einpersonenhaushalte fragen nach Wohnungen mit mindestens zwei Zimmern. Aufgrund der positiven Bevölkerungsprognosen dürfte die Nachfrage nach Wohnungen im Landkreis und vor allem in Lörrach weiter anhalten. Nach Vorausberechnungen des Statistischen Landesamts wächst die Bevölkerung im Kreis Lörrach bis zum Jahr 2035 von derzeit 229 000 auf rund 235 000 Einwohner.

Mieten

64 Prozent der Wohnungen der Wohnbau Lörrach weisen Mieten von unter 500 Euro auf. Die Durchschnittsmiete beträgt 6,75 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche im Monat. Rund 95 Prozent der Mietwohnungen der Wohnbau können von Beziehern der Grundsicherung oder Empfängern von Arbeitslosengeld 2 gemietet werden. Trotz erheblicher Verbesserungen des Wohnungsbestands sind die Mieten der Wohnbau in den vergangenen zehn Jahren nur um 20 Prozent gestiegen. Entgegen der Erwartungen führte die Coronakrise nur zu geringfügig höheren Mietausfällen. Die Mietfluktuation hat sich auf einem niedrigen Niveau von sieben Prozent eingependelt – ein deutliches Zeichen für eine angespannte Wohnungsmarktsituation.

Mietwohnungsneubau

Im Tumringer Teichmattengebiet samt Mättle investierte die Wohnbau innerhalb von zwei Jahrzehnten 40 Millionen Euro. Aus dem früheren Sorgenkind wurde ein bevorzugtes Quartier mit hoher Wohnqualität.

In der Austraße investiert die Wohnbau in den Bau von 18 kleinen und günstigen Zwei- und Dreizimmerwohnungen 4,2 Millionen Euro. Die Bautätigkeit, die vorübergehend wegen der Insolvenz des Generalunternehmers still stand, soll mit der Fertigstellung im Herbst dieses Jahres beendet sein.

Auf der 2018 erworbenen Brache Weberei Conrad errichtet die Wohnbau 113 preisgünstige Mietwohnungen. Hinzu kommen weitere Einrichtungen. Das Investitionsvolumen beträgt 46 Millionen Euro.

Im Bereich Ortmattstraße/Schlichtergasse entsteht zusammen mit den zu sanierenden Gebäuden ein attraktives Quartier mit 111 Wohnungen. Das Investitionsvolumen beträgt 13,2 Millionen Euro.

Auf der Fläche zwischen Haagener Straße und Wintersbuckstraße werden 126 nicht mehr zeitgemäße Wohnungen abgerissen. Hier können bei einer durchschnittlichen Größe von 60 Quadratmetern 250 neue Wohnungen sowie Nahversorgungs-einrichtungen gebaut werden. „Neue Mitte Nordstadt“ heißt das Projekt, das diesen Teil Lörrachs massiv aufwerten wird. Die Investitionen belaufen sich auf 70 bis 80 Millionen Euro.

Sanierung/Modernisierung

Um die Zukunftsfähigkeit des Hausbesitzes langfristig zu erhalten wird der Entwicklung des Wohnungsbestandes erhöhte Priorität eingeräumt. Durch den Einsatz immer komplexerer Techniken bei Heizung, Lüftung und Dämmung steigen die Instandhaltungskosten. Trotz des verstärkten Wohnungsneubaus können jährlich etwa 40 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für die Bestandspflege aufgewendet werden.

Wohnbau in Zahlen

Die Wohnbau verwaltete 2020 insgesamt 3913 Wohnungen, davon 3014 eigene Mietwohnungen und 3280 Pkw-Stellplätze sowie 120 sonstige Einheiten wie Gewerbeobjekte, Gemeinschaftszentren oder Gästeappartements.

Der Jahresüberschuss der Wohnbau konnte von 3,5 Millionen im Jahr zuvor auf 5,3 Millionen Euro gesteigert werden. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 3,7 Prozent auf 30,8 Millionen Euro. Die Bilanzsumme wuchs deutlich von 201,2 auf 214,7 Millionen Euro und die Eigenkapitalquote von 17,6 auf 19 Prozent.

„Im Geschäftsjahr 2020 kann die Ertragslage als gut bezeichnet werden“, betont Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Nostadt. Die Wohnbau beschäftigt 55 Vollzeit- und 15 Teilzeit-Mitarbeiter.