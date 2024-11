Lörrach: Dröschischopf steht

Der neue Dröschischopf in Brombach wurde feierlich eingeweiht. Foto: Alexandra Günzschel

„Um Kosten einzusparen, haben die Kollegen im Werkhof die Tiefbauarbeiten selbst in die Hand genommen und somit das Gelingen des Wiederaufbaus tatkräftig unterstützt“, lobte die Bürgermeisterin. Nicht nur die Bodenplatte wurde vom Werkhof selbst gegossen, es wurden auch die Elektroinstallationen in Eigenregie durchgeführt. In einem letzten Schritt wird sich der Werkhof im Frühjahr um die Außenanlage kümmern. Im Sommer 2025 wird der neue Dröschischopf dann voll einsatzfähig sein. Die Kosten für die Halle in günstiger Fertigbauweise beliefen sich am Ende lediglich auf 195 000 Euro.