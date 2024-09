Lörrach: Druck von rechts widerstehen

Landrat zu Gast

Menschen, die sich auf unterschiedliche Weise dieser Bewegung in den Weg stellen, laufen laut Mitteilung Gefahr, bedroht, angefeindet und sogar angegriffen zu werden. Ein Opfer dieser Entwicklung ist der Landrat des Landkreises Mittelsachsen, Dirk Neubauer, der vor wenigen Wochen aus diesen Gründen seinen Rücktritt aus dem Amt angekündigt hat. Dirk Neubauer war am 21. September 2022 der Revolutionsredner zum achten Lörracher Tag der Demokratie. Damals war er gerade frisch gewählt und berichtete voller Mut und Tatendrang von seinen Ideen und Vorhaben. Nun, zwei Jahre später, wird er erneut in Lörrach zu Besuch sein und berichten, was seitdem geschehen ist.