Lörrach Dunkle Straßenlaternen nach Geldautomaten-Sprengung

Lörrach-Hauingen (mcf). Hintergrund ist, dass bei der Sprengung am frühen Montagmorgen auch der in unmittelbarer Nähe stehende Stromverteilkasten beschädigt wurde. Und über diesen wird die gesamte Straßenbeleuchtung im Ortsteil versorgt, erläutert Stadtsprecher Stefan Heigl auf Anfrage unserer Zeitung

Schaden wird behoben

Der Werkhof der Stadt Lörrach sei momentan dabei, den entstandenen Schaden zu beheben, so die Wasserstandsmeldung vom späten Dienstagnachmittag. „Die Straßenbeleuchtung wird so schnell wie möglich wiederhergestellt, in einzelnen Straßenzügen funktioniert sie bereits wieder.“