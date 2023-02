Was die Polizei rät

Aufgrund der Zunahme von Fahrraddiebstählen aus Kellern und Hauseingängen in Lörrach und Steinen sollten folgende Hinweise grundsätzlich beachtet werden: Hauseingangstüren und Kellertüren sollten verschlossen gehalten werden. Man sollte sich vergewissern, wer und warum jemand Einlass in das Haus wünscht. Auch weist die Polizei darauf hin, dass Kellerräume abgeschlossen gehören. In Kellern oder Hauseingänge abgestellte Fahrräder sollte man zusätzlich mit einem hochwertigen Fahrradschloss sichern, bestenfalls irgendwo anschließen.