Lörrach E-Bike-Nutzung soll weiter Antrieb gegeben werden

Das E-Velo wurde den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Foto: zVg

Tüllinger im Blick

Daher blickt die Lörracher IG Velo nicht nur auf den Salzert, sondern auch in Richtung Tüllinger Berg. „Dort gibt es die Möglichkeit einer Wiederholung der Aktion“, setzt Latsch-Gulde im Gespräch mit unserer Zeitung auf das weitere Rühren der Werbetrommeln, aufs E-Velo umzusteigen. Doch auch die Ortsgruppen in Kandern und im Wiesental seien interessiert, eine ähnliche Aktion umzusetzen. Wie berichtet, wurden den Interessierten eine Woche lang kostenlos die E-Velos zur Verfügung gestellt. Zehn Teilnehmer gab es, womit die IG Velo angesichts von zehn bis 20 angestrebten Teilnehmern gerade noch das Ziel erreicht hat. „Wir hätten uns mehr gewünscht, aber wir sind zufrieden.“ Das Wetter spielte den Anbietern nicht in die Karten.

„Alle hatten Spaß“

Die Salzert-Aktion lasse trotz dieser Anzahl weitergehende Rückschlüsse zu: Während die Teilnehmer mit einem „normalen“ Fahrrad selten oder gar nicht auf den Salzert fahren, weil dies sehr oder sogar zu anstrengend ist, war der Weg auf den Salzert mit einem E-Bike für alle gut machbar. „Und besonders wichtig: Alle hatten Spaß am Fahrrad fahren“, unterstreicht Latsch-Gulde: „Damit bestätigt sich unsere Annahme; auch höhere Lagen sind mit einem E-Bike problemlos erreichbar.“

Auto bleibt stehen

Und ein weiterer zentraler Punkt: Es wurden während der Testwoche Fahrten mit dem Rad gemacht, für die ansonsten das Auto genutzt wurde. Darunter befanden sich Alltagstouren ebenso wie Ausflüge zur Petite Camargue Alsacienne. Ob der Weg durch den Schützenwald als Radstrecke aber auch an für Spaziergänger interessanten Tagen passt, müsse noch betrachtet werden. Denn hier müssten Radfahrer mehr Rücksicht nehmen, weiß der IG-Velo-Sprecher. Die Strecke von Stetten hoch auf den Salzert werde nicht als gute Alternative betrachtet, da diese als zu anstrengend wahrgenommen wird.

Unterm Strich bilanziert die IG Velo, dass das E-Bike ein wichtiger Bestandteil der Mobilitätswende in Lörrach darstelle. Die Höhenlage sei mittlerweile kein Argument, nicht auf Rad umzusteigen, soweit es auch E-Antrieb hat.