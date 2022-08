Lörrach E-Scooter: Flucht endet in Glasscheibe

Der 20-Jährige war der Polizei an der Kreuzung Basler Straße/Weinbrennerstraße aufgefallen, da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Er sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, was ihn aber wohl nicht interessierte, auf Anhaltezeichen reagierte er nicht.

In der Basler Straße in Höhe der Hausnummer 160 fuhr der 20-Jährige dann frontal in das Fahrzeugheck eines Taxis. Als die Polizei den Unfall aufnehmen wollte, nahm er den E-Scooter und flüchtete über die Herrenstraße und dem Marktplatz in die Spitalstraße. An der Einmündung Spitalstraße/Riesstraße endete die Flucht mit dem E-Scooter, da er dort gegen eine Schaufensterscheibe fuhr und abermals stürzte. Er versuchte noch zu Fuß weiter zu flüchten, konnte aber nach ein paar Metern von der Polizei festgehalten werden.