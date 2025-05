Nach fachlichen und rechtlichen Prüfungen sowie einem Gespräch mit dem Regierungspräsidium Freiburg wurde entschieden, andere Lösungswege zur Umsetzung der Rathaussanierung zu verfolgen, erklärt die Stadt. Am Montag wurde das Thema im Hauptausschuss vorberaten.Das Ziel der Gründung eines Eigenbetriebs ist die Zweckbindung von finanziellen Mitteln sowie die Beschleunigung des Projektfortschritts. Das Regierungspräsidium betonte aber, dass für die Gründung eines Eigenbetriebs eine vollständige, dauerhafte Finanzierung durch den Kernhaushalt ohne Überschuldung des Eigenbetriebs Voraussetzung sei. Zudem wies es darauf hin, dass die Zweckbindung von Mitteln auch innerhalb des städtischen Kernhaushalts möglich sei. „Vor diesem Hintergrund und den erheblichen administrativen und finanziellen Aufwendungen erscheint die Gründung eines Eigenbetriebs nicht zielführend“, so die Stadt. Das Thema geht Ende des Monats in den Gemeinderat.