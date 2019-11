Lörrach Ehre für den  Gönner

Da alle von der Idee angetan waren, kam ein stattlicher Betrag zusammen, den der Jubilar an Jugendleiter Manuel Uebelin und Abteilungskommandant Klaus Betting überreichte. Finanziert wird damit die Jugendfreizeit am ersten Dezemberwochenende im Wanderheim „Belchenblick“ des Schwarzwaldvereins Lörrach in Neuenweg.

Blum gilt seit vielen Jahren als großer Freund und Gönner der Feuerwehr. Als Dank für die uneigennützige Unterstützung arrangierten die Mädchen und Jungen nunmehr eine Übung an Blums Wohnhaus in der Seelhofstraße in Tumringen.