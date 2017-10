Lörrach Ehre, wem Ehre gebührt

Nachrichten-Ticker

05:59 Wahlkampf-Endspurt in Niedersachsen

Hannover - Einen Tag vor der Landtagswahl in Niedersachsen kämpfen CDU und SPD weiter um die Gunst der Wähler. Nach letzten Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. SPD-Chef Schulz tritt heute in Lehrte auf und später mit Ministerpräsident Stephan Weil in Hildesheim. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann bekommt Unterstützung vom ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten und jetzigen Europa-Abgeordneten David McAllister. Die SPD liegt laut der neuesten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen mit 34,5 Prozent anderthalb Punkte vor der CDU.

05:53 Führungsetagen der Wirtschaft bleiben Männerdomäne

Frankfurt/Main - Die Topetagen der deutschen Wirtschaft sind nach wie vor eine Männerdomäne. Vor allem Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenliga in Deutschland hinken bei der Berufung von Frauen in den Vorstand hinterher. MDax-Firmen kamen zum Stichtag 1. September auf einen Frauenanteil von 3,8 Prozent in dem Führungsgremium, im SDax waren es 5,5 Prozent. Das geht aus einer Untersuchung der gemeinnützigen Allbright-Stiftung hervor. Demnach liegt der Frauenanteil in den Vorständen der 30 großen Dax-Unternehmen immerhin bei 13,4 Prozent.

04:58 Gauland: Für Petrys Partei gibt es keine Marktlücke

Berlin - Die AfD-Spitze hält es für ausgeschlossen, dass sich die Partei von Frauke Petry zu einer ernsthaften Konkurrenz mausern könnte. Er sehe im Moment keine Marktlücke für diese Partei, sagte der AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland der Deutschen Presse-Agentur. Das habe schon Bernd Lucke lernen müssen - zwischen CDU, FDP und AfD sei kein Platz. Petry hatte kurz nach der Bundestagswahl ihren Austritt aus der AfD erklärt. Später kündigte sie die Gründung eines Bürgerforums und einer neuen Partei mit dem Namen "Die Blaue Partei" an.

04:55 Buschbrände in Kalifornien - Zahl der Toten steigt an

San Francisco - Fünf Tage nach Ausbruch der Buschbrände im Norden Kaliforniens ist die Zahl der Toten auf mindestens 35 angestiegen. Unter den Opfern ist auch ein 14-jähriger Junge, dessen Leiche in der Nähe seines Hauses gefunden wurde. Unter den Toten sind sonst überwiegend ältere Menschen, die sich nicht vor dem Flammen retten konnten. In Sonoma County, einem der am stärksten betroffenen Landkreise, werden immer noch mehr als 250 Menschen vermisst. Einige der Feuer konnten inzwischen weiter eingedämmt werden. Doch der Wind macht den Rettungskräften weiter Probleme.

03:53 Linke in der SPD wollen Profil der Partei schärfen

Berlin - Nach der Wahlschlappe der SPD bei der Bundestagswahl drängt der linke Flügel der Partei auf eine programmatische Neuausrichtung. Die SPD müsse sich klar als linke Volkspartei definieren, sagte Partei-Vize Ralf Stegner der "taz am Wochenende". Bernie Sanders in den USA oder der kanadische Premier Justin Trudeau begeisterten so viele junge Leute, weil sie globale Gerechtigkeitsfragen wie Reichtumsverteilung, Waffenexporte oder Klimaschutz in den Vordergrund stellten. Stegner kritisierte auch den zurückliegenden SPD-Wahlkampf: Die Zuspitzung habe gefehlt.